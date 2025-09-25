Karavana versionan a Triángulo de Amor Bizarro

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El próximo noviembre se publicará un homenaje a Triángulo de Amor Bizarro, un tributo que parte desde Mushroom Pillow el sello que ha sido su casa desde sus comienzos, su próximo disco lo editará Sonido Muchacho.

Serán 18 artistas los que interpretarán 18 versiones exclusivas de todos sus discos, ya saben: Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2007), Año Santo (Mushroom Pillow, 2010), Victoria Mística (Mushroom Pillow, 2013), Salve Discordia (Mushroom Pillow, 2016), Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2020) y SED (Mushroom Pillow, 2023).

Ya conocemos algunas de ellas, «Robo tu tiempo» a cargo de Parquesvr; «Fukushima» de León Benavente; «ASMR para ti» de Repion y «Seguidores» de Vangoura.

El quinto adelanto llega de la mano de Karavana, que hacen suya «Baila Sumeria» dándole su toque especial.

Escucha ‘Baila Sumeria’ de Karavana