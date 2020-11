Escucha el primer disco de Alan Pardo

Alan Pardo nació en Barcelona en el año 1979. Desde pequeño, gracias a los discos que escuchaba su padre, comenzó a formarse su imaginario musical con la guitarra eléctrica como principal protagonista con referencias como Pink Floyd, Jimi Hendrix, Led Zeppelin y también clásicos del Blues como Howlin’ Wolf o Muddy Waters. Todos estos nombres ayudarían a configurar, en un futuro, su estilo musical. Un estilo que empezó a fraguarse en sus primeros años de formación autodidacta, para pasar después al famoso “Taller de Músics” de Barcelona. Al mismo tiempo que ganaba experiencia tocando en jam sessions en su ciudad, tocaba la guitarra solista en diferentes bandas.

En 2014 Alan Pardo se marchó a Canadá. Su estancia en aquel país le hizo madurar como artista, empezando a componer sus propias canciones. Una estancia que también aprovechó para conseguir un Higher Level in Modern Idioms por el Conservatory of Canada. El año 2016 regresó a Barcelona donde formó parte de diversas formaciones como cantante y guitarrista de blues acústico, llegando a hacer más de 100 conciertos por toda el área metropolitana.

Alan es Licenciado en Musicologia por la Universitat Autònoma de Barcelona, combinando sus proyectos artísticos con su trabajo como docente. Hace unos meses lanzó su primer álbum, Evil Hunts Me, cuyo concepto gira alrededor de la lucha interna entre el bien y el mal que se desarrolla en el interior de cada uno de nosotros. En lo musical, se trata de un disco que se aproxima al blues tradicional desde una perspectiva actual, haciendo uso de los instrumentos habituales (la guitarra acústica, la eléctrica, la armónica) para crear una atmósfera cercana a los clásicos en la que la voz – en ocasiones cantando en inglés, otras en castellano – también juega un papel importante. Canciones como la titular son un prodigio de blues acústico, y no se quedan atrás otras como “Black snake” o “We’ll never back alone”. Queda claro su dominio del género, y también de las seis cuerdas, como podéis comprobar escuchando Evil Hunts Me en Spotify.

Además, al tiempo que presenta su proyecto solista, Alan Pardo también es miembro fundador y guitarrista eléctrico en el power trío Jimi Camaleón, una especie de tributo a Jimi Hendrix pero que va más allá y también realiza versiones de Stevie Ray Vaughan o Pink Floyd, entre otros.

