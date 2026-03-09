Estrenamos el nuevo videoclip de Tiemersma

Tiemersma, el proyecto artístico dela cantante y compositora Irene Villar, está muy activa últimamente. Hace apenas un par de semanas nos hicimos eco de la sorprendente y enorme versión que, con su proyecto Tiemersma, Reynaldo & Granota, hizo del clásico de Creedence Clearwater Revival «Lookin’ out my back door». Una canción que figurará en un próximo EP de versiones del grupo de John Fogerty.

Al mismo tiempo Irene sigue con su proyecto en solitario. Allá por el mes de noviembre nos presentó una canción, «Medusa», avance de otro nuevo disco que está en camino, en esta ocasión de Tiemersma en solitario. Su autora definía «Medusa» como un single «bipolar», ya que nos aseguraba que tenía dos versiones de la canción, con estilos y vídeos diferentes. La que te presentamos entonces era la cara folk de la canción, renombrada como «Folkmedusa». La versión acústica, un collage folk de una canción que habla de de las diferentes posibilidades en los caminos vitales que escogemos.

Bien, pues ahora llega el momento de conocer la cara más electrónica de «Medusa», la que Irene denomina «Elektromedusa». El vídeo es el mismo, pero, donde el primero hacía uso del blanco y negro aquí hay colorido, con esos atractivos tonos azules que resaltan el efecto del movimiento del agua y sus reflejos. Y también hay colorido en la música, apoyada en este caso por samplers y teclados.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia esta segunda parte del proyecto «Medusa», iniciado por Tiemersma con «Folkmedusa» y completado ahora con «Elektromedusa».