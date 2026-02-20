Lo último:
Tiemersma, Granota, Caballero Reynaldo
Noticia

Tiemersma, Reynaldo & Granota tienen nuevo sencillo

Redacción MZK

Desde hace un tiempo podemos disfrutar de las curiosas y estimulantes colaboraciones entre dos almas inquietas como son Caballero Reynaldo e Irene Tiemersma. Hace año y medio, aproximadamente, sacaron como Tiemersma, Reynaldo & Granota el espléndido disco La Grande Pastèque. Un álbum del que te hablamos en Muzikalia en su momento.

Su última y magnífica ocurrencia ha sido realizar una versión electro-pastiche del clásico de Creedence Clearwater Revival «Lookin’ out my back door». Una canción que es solo la primera de varias versiones del grupo de los Fogerty y compañía que saldrán en un futuro EP.

Una rústica dándole al licor casero, un guiso de zarigüeya y un platillo volante, combinación de actriz real, croma e inteligencia artificial dan lugar a un videoclip que llama la atención. Además, hay que reconocer que la canción, aunque irreconocible, resulta muy interesante, pegadiza y divertida.

Aquí tenéis el vídeo de «Lookin’ out my back door», los CCR vistos desde el particular prisma de estos artistas inclasificables.

 

