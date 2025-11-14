Nuevo sencillo y vídeo de Tiemersma en solitario

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tiemersma es el nombre artístico (en realidad su segundo apellido) de Irene Villar, compositora y vocalista del veterano grupo alicantino de música electrónica El Futuro Peatón. Desde 2022, cuando se estrenó en solitario y estrenamos uno de sus vídeos, se ha convertido, sola o en compañía de otros, en una de las figuras artísticas más interesantes, estimulantes y libérrimas de la escena nacional. En estos años le ha dado tiempo para seguir editando trabajos con sus otros tres grupos (El Futuro Peatón, Virgen de la Periferia, Tiemersma & Reynaldo & Granota) y a publicar un segundo disco a su nombre, el EP de electrónica no convencional Algorythm. También sigue dando conciertos abrazada a su guitarra y a su idea de lo amplio que puede ser el concepto «cantautora».

Hoy Tiemersma publica un nuevo sencillo, «Medusa», mientras prepara un tercer disco del que, de momento, no conocemos más detalles salvo que será más guitarrero y menos electrónico. «Medusa» es en realidad, en palabras de su propia autora, un single «bipolar». La canción tiene dos versiones, con dos vídeos y cantada en dos idiomas. La que sale hoy es la «cara folk», que podríamos subtitular como «Folkmedusa».

«Medusa» habla de posibles bifurcaciones vitales debidas a pequeños cambios en los acontecimientos, algo que simboliza como doble vida-persona-danza. El vídeo que hoy estrenamos ha sido rodado en Montserrat, con producción de Marylene Gouy y filmación de Juangre García (camarada peatón de la autora). Lo protagonizan Patricia Soldado como bailarina y la propia Tiemersma. Aquí te lo ofrecemos, recién sacado del horno para que lo veas en Muzikalia antes que en ningún otro sitio.