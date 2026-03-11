Chucho editan en vinilo ‘Tejido de Felicidad’

Chucho anuncian la edición, por primera vez en vinilo, del que fue su segundo disco: Tejido de Felicidad (1999). Una obra que en su día solo fue publicada en CD como su antecesor 98 (1997) y que ahora llega en vinilo de la mano de Warner.

Como cuentan en sus redes:

Tejido de felicidad fue un disco muy especial en nuestra trayectoria. Los momentos, los paisajes, la luz o su ausencia, los SENTIMIENTOS…, todo puede escucharse en este disco, desde el segundo uno hasta el final.

Era la época, finales de los 90, en la que ya no se fabricaban vinilos. Nunca había salido en vinilo, y eso lo vamos a solventar ahora. Se publicará, el disco original íntegro, en un precioso álbum rediseñado para la ocasión por Ana Cuevas, la autora de la portada original.

A la venta en las tiendas de discos el 18 de abril, con motivo del Record Store Day (si quedan copias, entendemos que saldrá después de ese día a la venta online…). Ojo, que es edición limitada. ¡Celebremos!

El disco fue producido por Kaki Arkarazo, y su energía sorprende desde el primer momento con el disparo certero de «Cirujano Patafísico». La felicidad y el amor desbocado que se celebra en varios de los primeros temas contrasta con el tono más oscuro de su predecesor.

Ante el milagro de la vida, Fernando Alfaro parece vislumbrar un resquicio de esperanza al ver nacer a su primera hija (sus balbuceos se escuchan en la pista oculta), algo que se traduce en agradecimientos al amor y la existencia a lo largo del álbum. Quedan para el recuerdo momentos como «Magic», «Revolución», «El Mundo en un segundo» o esa dupla de temas con música de Alejandro Amenábar compuesta para la película Abre los Ojos: «Aguacero al infinito» y «Mi vida con fiebre».

Escucha ‘Tejido de felicidad’ de Chucho