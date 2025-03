Godspeed You! Black Emperor (La Riviera) Madrid 03/03/25

La última vez que pude ver a Godspeed You! Black Emperor fue clausurando la colosal última edición de AMFest, ese festival tan diferente a los que copan nuestro espacio y que tantísimo echamos de menos. Que Aloud Music, profundamente unido en principios y en componentes a dicho festival, estuviera implicado en volver a traerles por tierras españolas suponía una bonito cierre del círculo.

Como no podía ser menos, ellos mismos, siempre tan encima de donde hay que estar, en la disidencia creativa y artística más disconforme y estimulante, fueron los encargados de anunciar que el telonero sería Mat Ball, guitarrista fundador de los imprescindibles BIG|BRAVE.

Su propuesta fue exigente. Él solo llenando el escenario de La Riviera en compañía de su guitarra y la luz blanca de un tenue foco mientras distorsiones y notas retorcidas a volumen atronador inundaban toda la sala al calor de un esperanzador silencio que rendía respeto y atención a sus evoluciones.

Fieles a su ceremonial habitual, GSYBE! fueron saliendo de uno en uno al escenario ocupando sus respectivas posiciones hasta completar la nómina de ocho músicos sobre las tablas a la par que las evoluciones de “Hope Drone”, abrigadas por sus imprescindibles proyecciones de fondo, manifestaban lo que mejor saben hacer los canadienses: hacer que no dejen de pasar cosas –dentro y fuera de nosotros mismos- sin casi darnos cuenta.

El grueso del show lo protagonizó su reciente «No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead» (24), título que hace referencia q al número de personas palestinas muertas en Gaza justo el día que terminaron de grabar el disco. Quienes esperaran por tanto dejarse llevar por su faceta más de “montaña rusa” no lo tuvieron del todo fácil en una primera parte de la velada donde todo transcurría en una lentitud sinuosa y penetrante, rota sólo por algunos compases de “BABYS IN A THUNDERCLOUD”.

Fue “más sencillo” entrar en la solemnidad celestial que dibujó la evolución de una magna “Bosses hang”, perteneciente a Luciferian Towers (17) su última referencia imprescindible para quien les escribe. El colofón de la noche vino con “The Sad Mafioso”, imprescindible pasaje de su magno F#A#(97), que nos elevó por encima de toda la cochambre y mediocridad que nos atora tantas veces.

