Haim comparten otro single, ‘Don’t Wanna’

Haim, la banda de hermanas nominada a los premios Brit y Grammy y criadas en el sur de California comparten ‘Don’t Wanna’, otro anticipo de su esperado nuevo álbum, Women In Music Pt. III (Polydor Records).

La canción, con su precioso ritmo uptempo a pesar de su vulnerabilidad demuestra una vez más, la habilidad del grupo para rebosar esperanza y optimismo, incluso en las circunstancias más duras de una relación cuando cantan “I don’t wanna give up on you… I don’t wanna have to.”

Alana, Danielle y Este compusieron ‘Don’t Wanna’ con Rostam Batmanglij (Charli XCX, Solange, Frank Ocean) y cuenta con la producción de Danielle, Rostam y Ariel Rechtshaid (Adele, Blood Orange, Vampire Weekend). “La canción salió sola,” la banda comparte, “es sexy, coqueta y esperanzadora.”

Women In Music Pt. III incluye también los aclamados singles ‘Summer Girl,’ ‘Now I’m In It’, ‘Hallelujah,’ ‘The Steps’ y el ultimo, ‘I Know Alone’. NME ha publicado del grupo: “Haim se atreven a experimentar y de nuevo se ven fortalecidas por ello.”

Women In Music Pt. III llega tras el segundo álbum de Haim, Something To Tell You, lanzado en julio de 2017. ‘Don’t Wanna’ es el sexto tema que han compartido de “Women In Music Pt. III”, su próximo álbum que estará a la venta el 26 de junio.