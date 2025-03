HAIM estrenan la inédita ‘Relationships’

Haim publican nueva canción, la primera desde que desvelaron esa canción llamada “Cherry Flavored Stomach Ache” de 2021, que formaba parte de la banda sonora del film The Last Letter From Your Lover de Augustine Frizzell estrenada en Netflix y de esa «Home» de la banda sonora de Barbie en 2023.

Han pasado cinco años desde que lanzaran Women In Music Pt. III (2020) y es momento de disfrutar de «Relationships», una canción compuesta en 2017 y devuelta ahora del olvido.

Un tema sobre el despecho que viene acompañada de un vídeo de Camille Summers en el que participa Drew Starkey. ¿Nuevo disco a la vista? En junio las tendremos en Primavera Sound para comprobarlo.

Escucha ‘Relationships’ de HAIM