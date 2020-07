Ilegales recopilan sus singles 2020-1982

Ilegales hacen un guiño a sus fans recopilando los 30 singles que han entregado en sus casi cuatro décadas de carrera. Los de Jorge Martínez están entregando canciones nuevas después del que fue su último disco, Rebelión (2018). “Juventud, egolatría” que llega tras “Te prefiero lejos“.

Además, como decimos, han compartido una playlist en la que han querido juntar todos los sencillos de su carrera, tal y como lo comentan en redes, empezando por este reciente sencillo, hasta el primero de ellos, “Tiempos nuevos, Tiempos salvajes”.

Aunque no hay un solo buen contable en ILEGALES, hemos sido capaces de hacer un recuento de todas nuestras canciones que fueron single desde 1982 y a día de hoy, suman 30.

Éstas son ? https://t.co/KerFCedonJ ? — ILEGALES (@IlegalesRock) July 8, 2020

Los singles, ordenados del más reciente al más antiguo, son estos:

Juventud, Egolatría

Te Prefiero Lejos

El Bosque Fragante y Sombrío

Mi Amigo Omar

Si No Luchas Te Matas

Mi Vida Entre Las Hormigas

Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes – Version 2017

Voy al Bar

Regresa a Irlanda

Motín En La Prisión

El Demonio

Chica Del Este

He Regresado

He Decidido Comportarme

El Loco Soy Yo

Dos Ruedas y un Motor

Drogas duras llenan sepulturas

Todo está permitido

Me gusta como hueles

Chistes rock en ya menor

Ángel exterminador

Lavadora blues

Al borde

Hacer Mucho Ruido

Eres una Puta

Enamorados de Varsovia

No Me Gusta el Trabajo

Soy un Macarra

El Piloto

Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes