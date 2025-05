Pulp nos cautivan con ‘Got to Have Love’

El regreso discográfico de Pulp 24 años después de su separación es una de las noticias de este 2025 y más en base a lo que se viene si nos atenemos a los dos estupendos adelantos con los que cuenta el que será su nuevo álbum.

Como te venimos contando, el próximo 6 de junio se publica More, un disco como ha comentado Jarvis Cocker: «Cuando retomamos la gira en 2023, ensayamos una nueva canción llamada ‘Hymn of the North’ durante las pruebas de sonido y finalmente la tocamos al final de nuestra segunda noche en el Sheffield Arena. Esto pareció abrir las puertas: creamos el resto de las canciones de este álbum durante la primera mitad de 2024. Un par de ellas son recicladas de ideas del siglo pasado. La música de una canción fue compuesta por Richard Hawley.

La música de otra fue compuesta por Jason Buckle. La familia Eno hace los coros en una canción. Hay arreglos de cuerda compuestos por Richard Jones e interpretados por Elysian Collective. El álbum fue grabado durante tres semanas por James Ford en Walthamstow, Londres, a partir del 18 de noviembre de 2024. Este es el tiempo más corto que se ha tardado en grabar un álbum de Pulp en la era moderna. Obviamente, estaba listo para hacerse realidad«.

Si hace un mes caíamos rendidas ante esa «Spike Island» que en cuya letra hablaba de la realidad frente a las expectativas recordando una mítica actuación de los malogrados The Stone Roses, ahora nos lanzan a la vista de baile con la genial «Got to Have Love».

Un nuevo hit

El nuevo single de Pulp «Es una canción un poco histérica que trata de hablar sobre el amor tal y como lo veo ahora», revela Jarvis Cocker, que parece destinada a convertirse en un himno en vivo inmediato cuando la banda inicie su gira por el Reino Unido e Irlanda en junio, seguida de más fechas, incluida su presentación en el Bilbao BBK Live el próximo 10 de julio.

El video dirigido por el cantante, combina la misma con imágenes del icónico documental Wigan Casino de 1977 dirigido por Tony Palmer. Entretejiendo las imágenes de los bailarines de Northern Soul junto con la canción, subraya las credenciales de la pista de baile de ‘Got To Have Love’.

«Me encanta bailar, y esta es la mejor grabación de baile que he visto en mi vida. Lo vi por primera vez en el video ‘Fiorucci Made Me Hardcore’ de Mark Leckey», dice Jarvis.

Escucha ‘Got To Have Love’ de Pulp

Estas serán las canciones de ‘More’ de Pulp:

Spike Island

Tina

Grown Ups

Slow Jam

Farmers Market

My Sex

Got to Have Love

Background Noise

Partial Eclipse

Hymn of the North

A Sunset

El álbum estará disponible en LP, CD y casete, incluidos varios formatos de vinilo de edición limitada, algunos de los cuales serán exclusivos de las tiendas web Pulp y Rough Trade. ¿Quieres escuchar el disco antes que nadie? Estas son las tiendas que participan en las listening parties.