Kae Tempest actuará en Bilbao y Madrid

Kae Tempest suma dos nuevas fechas a su paso por nuestro país, que ya contaba con parada el próximo 4 de julio en el Vida Festival, coincidiendo con la publicación del que será su nuevo disco, Self Titled, editado por Island Records.

Ya habíamos escuchado un adelanto, «Statue In The Square», producido por Fraser T Smith (Stormzy, Adele, Dave) y ahora llega “Know Yourself” de la que el cantante, poeta y dramaturgo, comenta: “Me encanta esta canción. Está inspirada en una letra que escribí hace años, donde mi yo más joven habla con su yo más viejo. Un diálogo entre yoes a través del tiempo, en tiempo real. O, dicho de forma más sencilla: cuando era joven busqué la ayuda de mi yo más mayor. Me convencí y me dije: ‘Conócete a ti mismo’”.

Estamos ante un disco que cuenta con invitados como Neil Tennant (de Pet Shop Boys), Young Fathers, Connie Constance y Tawiah. Doce canciones que reflejan su proyecto más íntimo y revelador, con nuevas ideas y rumbos inesperados.

Como decimos, en otoño volverá de visita a Bilbao (Kafe Antzokia) y Madrid. Toma nota de las fechas:

16 Oct 2025 · BILBAO · Kafe Antzokia – Entradas

19 Oct 2025 · MADRID · La Riviera – Entradas