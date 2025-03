Kae Tempest regresa con ‘Statue In The Square’

Kae Tempest regresa con su primer sencillo desde esa «I Saw Light» de 2022 compartido con Grian Chatten. Vuelve con un tema llamado «Statue In The Square» que ha sido producido por Fraser T Smith (Stormzy, Adele, Dave).

Cantante, poeta, dramaturgo, Kae vueve a sorprender con un tema que llega compañado por vídeo filmado en Deptford, dirigido por Boy Dykes , con apariciones de Princess Julia, Joelle Taylor, Sweatmother, Debbie Smith y Dr Ronx

Escucha ‘Statue In The Square’ de Kae Tempest