Kae Tempest anuncia conciertos en Barcelona y Madrid

Kae Tempest ha anunciado dos conciertos en nuestro país (Barcelona y Madrid) en los que estará presentando algunas de las canciones del que será su nuevo disco, a editar en primavera.

Tempest destaca por su estilo y trabajo, que combina rap, dramaturgia y poesía. Al contrario de lo que pudiera parecer, cuando cita a Wu-Tang Clan y a Samuel Beckett como dos de sus principales influencias no toca engancharle el adhesivo de lo que ha venido en denominarse hipster. No quiere dar la nota, sino sinceridad, y sostiene con hechos esas afirmaciones. Haber despegado desde el sello Big Dada -filial de Ninja Tune– y recibir en 2013 el Ted Hughes Award por sus innovaciones poéticas son dos de ellos.

Los días 8 de diciembre en Barcelona (Apolo) y el 9 en Madrid (But) (entradas aquí) presentará su cuarto disco, The Line Is A Curve, que se publicará el 8 de abril en el sello Fiction Records (distribuido en España por Universal Music Group). Un disco del que hemos escuchado «More Pressure» (donde colabora Kevin Abstract, de BROCKHAMPTON), que vio la luz a mediados de enero, «Salt Coast», a principios de febrero, y «No Prizes» (con Lianne La Havas), que ha salido a principios de marzo. Los tres estupendos, poesía social contemporánea con el listón bien alto.