Kae Tempest anuncia tres fechas en nuestro país

Kae Tempest es una de las figuras clave de la música, la poesía y el ‘spoken word’ de los últimos años. Este mismo viernes 8 de abril llegará su esperadísimo nuevo trabajo, The Line Is A Curve, a través del sello Fiction Records (distribuido en España por Universal Music Group). De momento, de ese álbum se han lanzado tres sencillos de adelanto: “More Pressure” (donde colabora Kevin Abstract, de BROCKHAMPTON), que vio la luz a mediados de enero, “Salt Coast“, a principios de febrero, y “No Prizes” (con Lianne La Havas), que ha salido a principios de marzo.

Kae Tempest destaca por su estilo y trabajo, que combina rap, dramaturgia y poesía. Dos de sus principales influencias se encuentran en nombres tan diversos y que a priori parecerían alejados como son los de Wu-Tang Clan y Samuel Beckett, la calidad y el arte no tienen por qué tener etiquetas.



Toma nota de las fechas de Kae Tempest:

Santiago de Compostela – Sábado 28 de mayo

Praza da Quintana. SON Estrella Galicia

Entradas gratuitas

8 Dic 2022 · BARCELONA · Apolo

9 Dic 2022 · MADRID · BUT

Entradas