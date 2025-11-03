Kae Tempest versiona a George Michael

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kae Tempest continúa su año estratosférico tras la publicación del genial Self Titled, editado por Island Records. Un disco que cuenta con invitados como Neil Tennant (de Pet Shop Boys), Young Fathers, Connie Constance y Tawiah. Doce canciones que reflejan su proyecto más íntimo y revelador, con nuevas ideas y rumbos inesperados.

El poeta y rapero sorprende ahora con con el lanzamiento de «Freedom! ’25», una versión del clásico de George Michael «Freedom! ’90». Una canción que fue interpretada por primera vez en Live From Maida Vale de Jo Whiley y ahora un punto culminante del set en vivo de Kae, que hace pocos días pasó por nuestro país.

Como cuenta: «Estoy muy emocionado de contar con la colaboración de Leah Cleaver en esta canción, cuya voz me da vida. Ha sido un sueño trabajar con Fraser y Leah. Siempre me ha encantado esta canción, pero ahora estoy descubriendo lo queestas letras pueden desbloquear. Esta canción es una victoria. Me encanta George Michael.

Le estoy agradecido por la luz que ha deslumbrado. Es muy poderoso volver a evocar el espíritu de esta canción en este momento.He interpretado esta canción en directo varias veces y es una sensación increíble encontrarla con el público, es como una revelación. Solo tenemos que ver que yo no te pertenezco y tú no me perteneces.He interpretado esta canción en directo varias veces y es una sensación increíble encontrarla con el público, es como una revelación. Solo tenemos que ver que yo no te pertenezco y tú no me perteneces. Libertad».