Pedro y el Lobo publican compilación por su X aniversario

Hace unos días Pedro y el Lobo publicaron una compilación para celebrar su décimo aniversario como sello independiente, estudio de grabación y promotora de conciertos. Bajo el nombre de Pedro Y El Lobo Presenta:, lanzan esta recopilación en vivo con canciones seleccionadas de conciertos y sesiones que han producido a través de todos estos años.

Pedro Y El Lobo Presenta: está disponible en Bandcamp desde el pasado día 25 de noviembre, y lo seguirá estando durante 2 meses. Todo lo recaudado en ese tiempo será donado a la Banda Filarmónica Municipal de Ayutla, comunidad Mixe que actualmente se encuentra en resistencia luchando por el agua, después de que su manantial fuera tomado violentamente en 2017. Esta es una iniciativa realizada en conjunto con la Asociación Civil El Día Después. Una vez transcurridos los dos meses, la compilación se publicará en todas las plataformas digitales. Las regalías obtenidas de streaming y descargas serán donadas periódicamente a causas relacionadas a luchas indígenas y poblaciones jóvenes en riesgo, nuevamente en colaboración con El Día Después.

La música es una parte esencial de Ayutla y otras comunidades en la sierra Mixe de Oaxaca, para las cuales sus tradiciones y celebraciones no pueden ser concebidas sin la Banda Municipal. Por lo anterior, fue un golpe durísimo para la comunidad cuando a finales del año pasado todos los instrumentos de la banda fueron robados. Desde entonces, no se ha logrado recuperar el valor total de la pérdida. Este disco busca sumar unos cuantos granitos de arena para que pronto la música suene mejor que nunca en Ayutla.

El tracklist de la recopilación es el siguiente:

1. Balmorhea – Bowsprit (Live, Ordinary People 2013)

2. Alexi Murdoch – The Light (Live, Ordinary People 2014)

3. The Go Rounds – Wounded Love (Live, PYL Session 2015)

4. Lázaro Cristóbal – Adiós, Que Abras Más Ventanas (Live, Departamento 2018)

5. Aisha Burns – Shelly (Live, PYL Session 2018)

6. Matt Kivel – The Cruel Mother (Live, PYL Session 2019)

7. Hearing Aid Beige – Isn’t It Nice (Live, Sorting Room Studios 2020)

8. The Album Leaf – Brennivin (Live, Ordinary People 2014)

9. Low Roar – I’ll Keep Coming (Live, Teatro Milan 2020)

10. Marisa Anderson – Resurrection II (Live, PYL Session 2020)

11. DePedro – Diciembre (Live, PYL Session 2019)

12. Joaquín García – Uneven (Live, Ordinary People 2013)

13. Rodes Rollins – Big Girls (Live, PYL Secret Show 2019)

14. Todd Clouser – Tlalpan Girl (Live, PYL Session 2017)

15. Belafonte Sensacional – Las Distancias (Live, PYL Session 2019)

16. Y La Bamba – Ojos del Sol (Live, PYL Session 2016)

17. Ryley Walker & Bill Mckay – The Roundabout (Live, Departamento 2016)

18. Hanging Valleys – In Your Blood (Live, Departamento 2016)

19. Jesse Beaman – Figment of the Imagination (Live, Seize The Means Studios

2020) 20. Elisabeth Pixley-Fink – Let Go (Live, PYL Session 2014)

21. Page Sounds – Hungry Men (Live, PYL Session 2020)

22. PH – Ukulele Song (Live, PYL Session 2020)

23. Moonatic – Blank Thoughts (Live Demo 2013)

24. Cienega – Sandbox Reworked (Live, Ordinary People 2014)