Music For Gloves es la fantástica iniciativa solidaria de varios sellos independientes españoles

Si hay algo de lo que no cabe duda es que todo esto que está pasando nos va a afectar a todos. Mucho. Sin ir más lejos, el sector de la música, sobre todo la independiente, va a experimentar una gran recesión por estos meses de cancelaciones de conciertos, bajada de venta de discos, ediciones pospuestas etc, etc… Seguramente, muchos músicos, sellos, promotores, salas, se estarán preguntando qué será de su futuro cuando este huracán deje de soplar, pero aún hay algunos tan valientes como para anteponer los intereses de los demás a los suyos propios.

Porque sí, porque está muy bien eso de emitir en streaming conciertos para que la gente se entretenga, multiplicar la productividad creativa gracias al encierro y dedicarle nuevos temas la situación creada por el Covid-19, desplegar todo tipo de streamings musicales para el entretenimiento de los que están confinados a la fuerza en sus casas, pero lo importante sigue siendo lo importante: la gente muere y los hospitales están completamente desbordados y lo que es peor: precariamente equipados.

Por eso es encomiable que varios de los sellos cuyos responsables bien podrían estar atrincherados en sus casas lamiendo sus futuras heridas hayan decidido olvidar por completo su ombligo y pensar en los demás, tanto como para lanzar toda una plataforma de venta de canciones inéditas a beneficio de la lucha contra el coronavirus. Todo lo que se recaude mediante las descargas será destinado a algo tan esencial y ahora mismo escaso como los guantes y mascarillas desechables que son vitales para prevenir el contagio de nuestros sanitarios, de manera que puedan seguir ejerciendo su vital labor sin caer enfermos.

Por eso, sellos como You Are The Cosmos, Pretty Olivia Records, Hurrah! Música, Bickerton, Madmua, Sweet Grooves, Meritorio, Snap!, KOTJ/Delia, Rocktopus Tea Party, Family Spree o Gilda y otros que seguro irán llegando (anímense) han puesto temas inéditos de sus artistas a la disposición del que quiera adquirirlos al módico precio de salida de 2 euros -aunque puede elevarse la cifra a gusto del consumidor- por el paquete de a cuatro, digamos un EP.

El paquete incluye cosas tan interesantes como la maravillosa versión que hacen los legendarios Imposibles del “Caramelo de limón” de Vainica Doble, la colaboración entre los valencianos Hank Idory y Star Trip, dos de los grandes del power pop nacional, interesantes piezas de arqueología como el “Dear Mrs Aplebee” de los Jemax, el resplandeciente pop de The Maureens, golosinas como el “Mil pedazos” de los Macarrones, “Niño zombie” de Las Chinchetas, “Residencia de verano” de The GTO’S, “El poder”, adelanto de lo nuevo de Jabato, como también lo es “Jóvenes promesas” de los prometedores -valga la redundancia- Uralita, así como maravillas como “Sueño pólvora” de Los Largos o una canción inédita en directo del talentosísimo músico escocés Daniel McGeever, entre otras muchísimas cosas entre las cuales, la verdad, uno no sabe decir lo que es mejor. Hay una barbaridad de material. Y del mejor. La ocasión así lo reclamaba y estos sellos han estado totalmente a la altura. Ahora nos toca a TODOS nosotros estarlo ¿Te vas a quedar atrás? Lucha! Colabora!!

Este es el bandcamp de Music For Gloves