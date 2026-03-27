La Estrella de David

La Estrella de David vuelve con 'Yo quiero enamorarme de ti'

David Rodríguez reactiva La Estrella de David y regresa con “Yo quiero enamorarme de ti”, un nuevo single que anticipa el que será su nuevo disco.

Figura de culto como músico, letrista y productor, ha construido una obra marcada por lo cotidiano, el humor negro y una ironía pudorosa que desactiva cualquier gesto grandilocuente. Ocho años después de su último LP en solitario, “Consagración (2018), regresa de la mejor manera posible: fiel a su estilo.

Su nuevo tema aborda el amor desde una ternura escéptica, entre la confesión y la lucidez punzante. Una letra aparentemente sencilla que esconde giros hacia la descofianza.

Como nos recuerda la hoja de promo, sigue ocupando ese lugar raro dentro del pop español: demasiado irónico para el romanticismo solemne, demasiado sentimental para el cinismo puro. Un compositor que parece no tomarse demasiado en serio a sí mismo y que, precisamente por eso, ha terminado escribiendo algunas de las canciones más lúcidas y hermosas de su generación.

Escucha ‘Yo quiero enamorarme de ti’ de La Estrella de David

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