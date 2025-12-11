La Perra Blanco publica un nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La Perra Blanco, el proyecto musical de la gaditana Alba Blanco, regresó hace un mes con sencillo titulado «Number one fool». Un primer avance de su nuevo álbum, Lovers & Fears, cuya publicación está prevista para el próximo mes de febrero. Un disco del que hoy hemos conocido otra canción, «Devil in my bed».

El nuevo tema de La Perra Blanco es una exploración musical que nace de esos momentos de vulnerabilidad cuando llega la noche y los pensamientos oscuros invaden la quietud. La canción profundiza en las paranoias y voces internas que convierten la mente en un territorio inquietante, moviéndose en la frontera entre lo soñado y lo real, entre lo psicológico y lo físico.

«Devil in My Bed» ya está disponible en todas las plataformas digitales, ofreciendo una experiencia sonora que conecta con la lucha entre la luz y la oscuridad que habita en cada persona.