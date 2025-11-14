La Perra Blanco publica el primer avance de su nuevo álbum

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La Perra Blanco, el proyecto musical de la gaditana Alba Blanco, regresa con un nuevo sencillo. La canción se titula «Number one fool» y es el primer avance de Lovers & Fears, su nuevo disco. Producido por Jimmy Sutton, el álbum saldrá el próximo mes de enero en vinilo y formato digital. Un disco con un sonido clásico y contemporáneo a la vez que busca reafirmar a su autora como guitarrista y artista internacional.

«Number one fool» combina la vulnerabilidad del amor con la fuerza del rock’n’roll más puro. Con este nuevo sencillo La Perra Blanco firma una declaración emocional sin filtros, donde la razón se rinde ante el impulso del corazón. «Es una confesión de quien se entrega sabiendo que puede salir herido. Ser un tonto por amor, pero con orgullo«, explica Alba. Con su lenguaje sincero y su ritmo directo, la canción evoca el riesgo y la emoción del rock’n’roll más clásico. La producción de Sutton captura ese sonido analógico y crudo de la banda que conecta con la tradición americana.

El sencillo, grabado en RPM Estudios, mezclado en Reliable Recording (Chicago) y masterizado en Golden Mastering Studios (L.A.), se presenta con un vídeo que puedes ver a continuación.

Os recordamos además que las primeras fechas de presentación de la gira Lovers & Fears ya están disponibles en los canales oficiales de La Perra Blanco. Estas son las actuaciones confirmadas hasta ahora:

27/02 – Barcelona, Apolo 2

6/03 – Zaragoza, Sala Oasis

7/03 – Valencia, Sala Moon

20/03 – Murcia, Garage Beat Club

21/03 – Sevilla, Sala Custom

22/03 – Granada, Planta Baja

27/03 – Donostia, Intxaurrondo

28/03 – Vitoria, Jimmy Jazz

10/04 – Madrid, Sala But

11/04 – Santiago de Compostela, Sala Capitol

25/04 – Alcázar de San Juan, Lebowski Blues Festival

22/05 – Ponferrada, Sala H

23/05 – Bilbao, Kafe Antzoki

06/06 – Almansa, Sendra Almansa Fest

Enlace de compra anticipada

(Foto: Mattia Pranzo)