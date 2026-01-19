La Perra Blanco estrena ‘Sin amor’, el tercer avance de su nuevo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La Perra Blanco estrenó hace escasos días un nuevo sencillo, «Sin amor». Una canción que muestra la identidad de la falta de amor en cada verso, la imposibilidad de volver atrás en el tiempo y la huella profunda que dejan las personas a las que amamos, porque cuando ya no están, las heridas permanecen y nos acompañan para siempre. A su vez, esta canción en colaboración con JD McPherson busca reflexionar sobre lo esencial del amor para poder seguir viviendo y ser felices.

«Sin amor» es un nuevo avance del nuevo disco de La Perra Blanco. Anteriormente habíamos conocido «Number one fool» en noviembre, y «Devil in my bed» en diciembre. El nuevo álbum se titulará Lovers and Fears y su publicación está prevista para el próximo 6 de febrero. El disco está ya disponible para reserva en la página web de El Tridente.

La Perra Blanco estará presentando su nuevo disco en una gira cuyas fechas confirmadas puedes ver a continuación:

Viernes 27/02 – BARCELONA – Apolo 2

Viernes 06/03 – ZARAGOZA – Sala Oasis

Sábado 07/03 – VALÈNCIA – Sala Moon

Viernes 13/03 – ALICANTE – Sala Stereo

Viernes 20/03 – MURCIA – Garaje Beat

Sábado 21/03 – SEVILLA – Sala Custom

Domingo 22/03 – GRANADA – Planta Baja

Viernes 27/03 – DONOSTIA – Intxaurrondo

Sábado 28/03 – VICTORIA – GASTEIZ – Jimmy Jazz

Viernes 10/04 – MADRID – Sala But

Sábado 11/04 – SANTIAGO COMPOSTELA – Sala Capitol

Sábado 25/04 – ALCÁZAR SAN JUAN – Lebowski Blues Fest

Viernes 22/05 – PONFERRADA – Sala H

Sábado 23/05 – BILBAO – Kafé Antzokia

Sábado 06/06 – ALMANSA – Almansa Music Fest

Sábado 04/07 – PRÉJANO – Moradillos Festival

Viernes 10/07 – ESTONIA – American Beauty Summer Meet