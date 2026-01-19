La Perra Blanco estrena ‘Sin amor’, el tercer avance de su nuevo disco
La Perra Blanco estrenó hace escasos días un nuevo sencillo, «Sin amor». Una canción que muestra la identidad de la falta de amor en cada verso, la imposibilidad de volver atrás en el tiempo y la huella profunda que dejan las personas a las que amamos, porque cuando ya no están, las heridas permanecen y nos acompañan para siempre. A su vez, esta canción en colaboración con JD McPherson busca reflexionar sobre lo esencial del amor para poder seguir viviendo y ser felices.
«Sin amor» es un nuevo avance del nuevo disco de La Perra Blanco. Anteriormente habíamos conocido «Number one fool» en noviembre, y «Devil in my bed» en diciembre. El nuevo álbum se titulará Lovers and Fears y su publicación está prevista para el próximo 6 de febrero. El disco está ya disponible para reserva en la página web de El Tridente.
La Perra Blanco estará presentando su nuevo disco en una gira cuyas fechas confirmadas puedes ver a continuación:
Viernes 27/02 – BARCELONA – Apolo 2
Viernes 06/03 – ZARAGOZA – Sala Oasis
Sábado 07/03 – VALÈNCIA – Sala Moon
Viernes 13/03 – ALICANTE – Sala Stereo
Viernes 20/03 – MURCIA – Garaje Beat
Sábado 21/03 – SEVILLA – Sala Custom
Domingo 22/03 – GRANADA – Planta Baja
Viernes 27/03 – DONOSTIA – Intxaurrondo
Sábado 28/03 – VICTORIA – GASTEIZ – Jimmy Jazz
Viernes 10/04 – MADRID – Sala But
Sábado 11/04 – SANTIAGO COMPOSTELA – Sala Capitol
Sábado 25/04 – ALCÁZAR SAN JUAN – Lebowski Blues Fest
Viernes 22/05 – PONFERRADA – Sala H
Sábado 23/05 – BILBAO – Kafé Antzokia
Sábado 06/06 – ALMANSA – Almansa Music Fest
Sábado 04/07 – PRÉJANO – Moradillos Festival
Viernes 10/07 – ESTONIA – American Beauty Summer Meet