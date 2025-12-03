La PlayList Emergente de la Semana
Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Scorpio, Carajo Baby, Antonio Postius, Titis Twister, Thalia Mayor, Ouineta y Santa Canela.
Scorpio – #djready
Scorpio es una cantante y bailarina que se dio a conocer en el programa Eufòria de TV3. Entre sus referencias encontramos iconos femeninos como Beyoncé y Rihanna. Desde 2023 ha publicado dos discos y algunos sencillos, uno de los cuales ya te presentamos en nuestra PlayList Emergente hace ahora más o menos un año. Hace unos días lanzó la canción «#djready», un sencillo con referencias a la escena EDM que marcó la década de 2010 y que nos transporta a una fiesta situada en aquella época.
Carajo Baby – Desagradecido
Carajo Baby es un trío madrileño formado en 2023 que está integrado por Álvaro (voz y guitarra), Miguel (bajo) y Teixi (batería). En marzo de 2024 publicaron su primer EP, y este 2025 están dando a conocer algunas de las canciones que formarán parte del segundo. La última se titula «Desagradecido», un tema que les acerca al punk y que narra el desencanto con alguien en quien se había depositado amor y confianza durante mucho tiempo.
Antonio Postius – Mi lugar
Antonio Postius, batería en grupos como Mourn, Gyoza, Madee o Montesco, actualmente en Barg, ha publicado también dos EPs en solitario. Ahora prepara su primer álbum para 2026, del que hace unos días publicó el primer adelanto. La canción se titula «Mi lugar» y habla de un espacio que para él era refugio y al que ya no puede volver pues alguien, a quien le transmite su malestar y descontento, se lo ha arruinado.
Titis Twister – Rojo sangre
Titis Twister es una banda de garage rock que llegan desde Zamora. En breve publicarán un nuevo disco del que hace unas semanas avanzaron la canción «Rojo sangre». La canción es una crítica feroz contra el capitalismo, a quienes definen como el monstruo de nuestro tiempo. Grabada y mezclada con Paco Loco, y masterizada por Victor Garcia (Ultramarinos), el tema llega acompañado de un vídeo realizado por Hibridoabraxas.
Thalia Mayor – I miss U
Thalia Mayor es una cantante y compositora peruana afincada desde hace un tiempo en España. En los últimos años ha pasado en varias ocasiones por nuestra sección EmergentesMZK y también por nuestra PlayList Emergente. Hoy regresa a nuestra lista con su último lanzamiento, «I miss you». Una carta sonora hacia alguien que marcó una etapa importante de su vida que habla, con melancolía, del eco emocional que queda cuando alguien se va.
Ouineta – La roda
Ounieta es una joven artista catalana que ha tenido un ascenso fulgurante en los últimos meses. Este año ha pasado varias veces por nuestra PlayList Emergente para presentarnos algunos de sus sencillos. Hoy es el turno de su nueva canción, «La roda», avance de un álbum de debut que está previsto para principios de 2026. Una producción de pop con toques electrónicos que habla de las relaciones en bucle, atrapadas en ciclos interminables sin poder controlar los sentimientos.
Santa Canela – LDÁ
Santa Canela es un grupo formado en Madrid, hace ahora un par de años, por cuatro jóvenes procedentes de otras provincias. Su fresco sonido pop rock absorbe influencias de otros estilos muy diferentes, como la música latina o el rock sureño. Su primer disco está anunciado para finales de este año o principios del próximo. Hasta ahora han publicado tres sencillos de anticipo. El último de ellos se titula «LDÁ», producido (como todo el disco) por Bernardo Calvo.
Escúchalos en la Playlist con las novedades de la sección Emergentes MZK