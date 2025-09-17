la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Rey Tristeza, Lima Negra, Bonaerense, Medianoche, Charlie Xavier, Thalia Mayor y Siempre Tigre.

Rey Tristeza – Alborada

Rey Tristeza es un grupo de Zaragoza formado por Fernando (voz, guitarras), Curri (teclados), Carlos (batería), Beto (bajo) y Juan (guitarras). Su trayectoria da comienzo a finales de 2023, y desde entonces han llamado la atención de la escena local con su música emotiva y atmosférica. En 2026 publicarán su primer álbum, del que este verano avanzaron la canción «Alborada», un homenaje sonoro a los grupos de guitarras de los 90 y también una celebración de la luminosidad del verano.

Lima Negra – Día de muertos

Lima Negra es una formación granadina formada por Javier Sola y Juan Carlos Ruiz que acaba de fichar por el sello Montgrí. Tras publicar un single con dos canciones hace unos meses, hace escasos días lanzaron una canción titulada «Día de muertos». Inspirada en un viaje del grupo a México, «Día de muertos» es un homenaje a aquel país, a su música y también a su extraña relación con la muerte. Pronto publicarán un primer disco que contará con la colaboración de destacados nombres de la escena granadina.

Bonaerense – Importante

Bonaerense es un grupo de Almería con vocalista de origen argentino. En octubre publicaron su primer EP, Regiones, y este otoño saldrá su primer LP, Relámpago, ambos discos editados por Desorden Sonoro. Como segundo avance de su álbum acaban de lanzar «Importante», una canción de pop luminoso con influencias del indie latinoamericano. La letra habla del cansancio de no ser nunca el elegido y del orgullo que nos impulsa a no rendirnos y seguir adelante.

Medianoche – Lista de deseos

Medianoche es una artista valenciana que ya pasó un par de veces el año pasado por nuestra PlayList Emergente. Tras un periodo de silencio, a principios de mes regresó con un sencillo titulado «Lista de deseos». Una canción con una producción más sencilla que busca acercarse a un sonido mediterráneo y melancólico que combina la nostalgia de la bossa nova con nuestro pop más reconocible. La letra habla de la adicción a las compras online y de lo fácilmente que nos manipulan para que consumamos sin freno.

Charlie Xavier – Frida (una maravilla)

Charlie Xavier es el nombre artístico de Carlos Leal, un músico nacido en Estados Unidos y establecido en México desde hace más de 10 años. Aunque aquí no es muy conocido, cuenta con más de 80 canciones publicadas y acaba de publicar un álbum titulado La Música es Unión. En el disco está «Frida (una maravilla)», una canción de más de 6 minutos que invita a viajar entre los sonidos del indie, el blues y el rock progresivo.

Thalía Mayor – L.X.L.

Thalía Mayor es una joven artista que ha irrumpido con fuerza en la escena independiente con una propuesta pop punk cargada de melancolía veraniega y una estética sonora que bebe directamente de los 2000. En esa década está inspirada su canción «L.X.L.», un tema que habla de amores fugaces, veranos tristes y del pasar del tiempo echando mano de referencias tan de la época como Lindsay Lohan pero también de otras más lejanas como Edith Piaf.

Siempre Tigre – FM

El pasado mes de julio te presentamos en nuestra sección Emergentes MZK al grupo Siempre Tigre, que debutaba con el sencillo «Ben Affleck». Aquel lanzamiento era el primer avance de su primer EP, previsto para el próximo 24 de octubre. Hoy vuelven a nuestra PlayList Emergente con un nuevo sencillo recién publicado, «FM». Una canción llena de energía que habla de esas personas por las que, sabiendo lo que va a pasar y que no será nada bueno, lo arriesgaríamos todo.

