la playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Delabruma, Jardin Di Trio, Borgx, La Laie, Elvira, El Toni y Paris Banlieue.

Delabruma – Aprendiz de villano

Delabruma es un grupo madrileño que hace unas semanas publicó su primer álbum, La Piel No Miente. Un disco que combina riffs enérgicos con texturas atmosféricas y alguna balada. Una de sus canciones más potentes es «Aprendiz de villano», una confrontación con aquello que preferimos mantener oculto. La canción se presenta con un vídeo que amplifica su crudeza emocional.

Jardin Di Trio – Hasta ahora todo va bien

Jardin Di Trio es un grupo barcelonés formado por César Bonastra (guitarra y coros), Siscu García (bajo y voz principal) y Javier Nieto (batería). Tras publicar un par de EPs desde 2021, en la actualidad están dando a conocer las canciones que formarán parte de su nuevo disco. Entre ellas está «Hasta ahora todo va bien», un tema sobre el vértigo y las dudas que acompañan a una época de cambios.

Borgx – Punto y coma

Borgx es el proyecto musical independiente de Emilio Borgoñós. En su propuesta conviven estilos que van desde la electrónica hasta el indie pop-rock, pasando por el R&B y los ritmos urbanos. Sus influencias variadas incluyen nombres como los de Michael Kiwanuka, C. Tangana, Frank Ocean, James Blake o Ralphie Choo. Su último sencillo es «Punto y coma», una canción sobre las etapas que se cierran pero no del todo.

La Laie – Friends 4E

La Laie es una artista catalana que se encuentra preparando el lanzamiento de su álbum de debut. Compuesto principalmente mientras residía en Londres por motivos de estudios, ha estado grabado y producido íntegramente en su estudio casero. Las canciones hablan de su experiencia en el Reino Unido, como «No para de ploure» o «Friends 4E», tema este último que rinde homenaje a sus amistades en un momento en el que las echaba mucho de menos.

Elvira – Siga sua vida

La cantante portuguesa Elvira publicó hace unos días una canción titulada «Siga sua vida». Se trata del primer sencillo de su álbum debut, Braço de Ferro, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2026. «Siga sua vida», fruto de una colaboración entre Elvira, Beato y Nuno Figueiredo, es una canción pop enérgica e irreverente, marcada por un ritmo contagioso que invita a bailar con ligereza y humor.

El Toni – Bailo al dolor

El Toni es un artista residente en Madrid cuyo proyecto musical canaliza la energía agridulce de los veintitantos: las noches sin dormir, los mensajes sin respuesta y las historias que terminan sin un final claro. En los últimos meses ha publicado varios sencillos. El último de ellos se titula «Bailo al dolor», una canción triste pero bailable que explora la energía justo después de una ruptura, ese momento en el que decides que la mejor forma de superar el dolor es bailando.

Paris Banlieue – Jean

Paris Banlieue es un grupo francés formado por Leonor, Clara y Adèle, tres jóvenes chicas que se dieron a conocer, con apenas 16 años, con el disco Gueuseries. Ahora regresan con un nuevo disco titulado Dans des Lieux que saldrá de forma inminente. Como primer sencillo publicaron hace unas semanas la canción «Jean», un rock’n’roll obsesivo y desesperado inspirado por el protagonista de Los Miserables de Victor Hugo.

Escúchalos en la Playlist con las novedades de la sección Emergentes MZK