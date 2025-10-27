Estrenamos el nuevo videoclip de JustDiego

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

JustDiego es un dúo zaragozano formado por Diego (voz y guitarra) y Luis Felipe (batería). Su música, que ellos mismos definen como «en peligro de extinción», es un rock-grunge emocional que bebe del rock alternativo de finales de los 90 y principios de este siglo. Su estilo es sencillo, sin artificios ni efectos superfluos, pero suena sincera, personal y con sentimiento.

Hasta ahora el power dúo ha publicado tres sencillos: «Tus Bestiarios «, «Andrómeda» y «Salvarme de Mi». Canciones todas ellas que Diego y Luis Felipe han trabajado junto al productor Javi Estivill en La Cafetera Atómica de Zaragoza. «Salvarme de mí» nos ofrece la faceta más cruda y directa de JustDiego, con unas desgarradoras guitarras y una batería poderosa que ponen de manifiesto sus influencias antes comentadas. La letra de «Salvarme de mí» refleja la lucha interior contra los propios fantasmas y la necesidad de redención personal frente a las sombras propias.

Desde mañana «Salvarme de mí» contará con un videoclip que hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva en Muzikalia.