la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Carrera Blanca, Lola Summers, Poisson de l’Aube, Marian Lulet, Henrique Tomé, Krögers y Cenicero.

Carrera Blanca – ¿¡¿Qué voy a hacer?!?

Carrera Blanca es un cuarteto madrileño activo desde hace 3 años. Tras publicar un primer EP que amasa ya más de un millón de reproducciones en Spotify, se encuentran preparando su primer álbum. Como primer avance han lanzado «¿¡¿Qué voy a hacer?!?, una canción que añade batería, bajo y guitarra a su propuesta electrónica. El tema habla de esos días en los que prometes que no te liarás pero te acabas liando.

Lola Summers – My sweet angel

Lola Summers es una cantautora y guitarrista sevillana afincada en Barcelona. Hace poco debutó con un sencillo titulado «My sweet angel». Aunque Lola incluye entre sus referencias a Hilary Duff, Mazzy Star, Lana del Rey, Los Planetas, Paramore y Arctic Monkeys, lo cierto es que esta canción tiene un delicioso sabor a esos añorados noventa comerciales pero de calidad en los que The Cardigans, Natalie Imbruglia, The Cranberries o Sixpence None The Richer supieron encontrar su hueco y destacar.

Poisson de l’Aube – L’aveu

Poisson de l’Aube es un grupo francés formado en 2020. Tras lanzar un LP y un par de EPs entre 2022 y 2024, en breve publicarán un nuevo EP, Les Mains Des Touristes. Hace apenas una semana publicaron, como adelanto, el sencillo «L’aveu». Una canción en la que se apartan un poco de su sonido más vanguardista para adentrarse en el pop, aunque sin poder evitar mostrar algunos detalles de su estilo natural.

Marian Lulet – Artesanal

Marian Lulet es una cantante y compositora venezolana afincada en Madrid. En su música fusiona la emoción del pop con matices latinos, urbanos y electrónicos. Tras debutar hace un año con el EP Amor a Trocitos, y publicar varios sencillos en los últimos meses, hoy la traemos a nuestra PlayList Emergente con su último sencillo, «Artesanal». Una canción en la que Marian apuesta acentuar los ritmos urbanos y beats contemporáneos.

Henrique Tomé – Edge

El portugués Henrique Tomé ya pasó este verano por nuestra PlayList Emergente con su sencillo «Rope». Aquel fue su debut en solitario tras pasar por grupos como Balter Youth o Silentide. En noviembre publicará su primer álbum, Thin Ice, del que hace unos días nos avanzó otra canción: «Edge». Una canción más densa y rockera que nos habla de la atracción absurda que a veces sentimos por el abismo, el colapso y el caos.

Krögers – Vols ser la meva amiga?

Krögers es un trío que llega desde Barcelona, aunque ninguno de sus componentes, Joel, Arnau y Albert, es natural de la Ciudad Condal. Después de publicar varios sencillos y EPs, El Genio Equivocado lanzó hace unos meses el primer LP del grupo, Sorra Fina. Un conjunto de canciones rabiosas, eufóricas y generacionales que suenan a Fontaines DC, Interpol o Arctic Monkeys. Entre ellas no estaba esta «Vols ser la meva amiga?» que el trío ha escogido como nuevo sencillo y en el que se reafirman en su estilo pop punk melódico y pegadizo.

Cenicero – Casi tercer impacto

Cenicero es el proyecto musical de Antonio Rivera (Blind Sight) y Carlos Marrero (El Marido Ideal). Un dúo en el que homenajean su adolescencia musical, marcada por el post-hardcore y el sh?nen manga, con un estilo propio mezcla de metalcore electrónico y pop de dormitorio. Cenicero publicarán su primer álbum, Un Cigarro en la Sala de Espera, el próximo 10 de octubre. Como adelanto han publicado hasta cinco sencillos en los últimos meses. El último, este «Casi tercer impacto» que presentan con un vídeo grabado durante un viaje a Japón.

