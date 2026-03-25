la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Aldeaquemada, Copper Curios, Dreadsistance, Tantö, Vittara, Julia Sariego y Sarazz.

Aldeaquemada – Se mueve (pero está muerto)

Aldeaquemada es un dúo de blues y punk psicodélico que llega desde Jaén. Está formado por Pilar Ruiz (batería y voz) y Miguel Ortega (guitarra y voz). No hace mucho ya pasaron por nuestra sección EmergentesMZK con uno de sus primeros sencillos. Hoy llegan a nuestra PlayList Emergente con una nueva canción, «Se Mueve (Pero está muerto)». Un tema de garage-punk sucio y contundente con vídeo obra de Ramón Guirado y Miss Dino.

Copper Curios – Flow

Copper Curios es un dúo de Chipre compuesto por Demetris Yiasemides (flauta, trombón, electrónica) y Eva Stavrou (flautas, piccolo). En su música exploran la percepción temporal a través de una mezcla única de sonidos acústicos y electrónicos. El pasado día 20 publicaron su álbum de debut, Time, con Promomaterial Records. Un disco del que, como primer sencillo, avanzaron la canción «Flow».

Dreadsistance – El Arenal

Dreadsistance es un grupo cordobés cuya música se basa en fusionar el rap con diferentes estilos desde un enfoque orgánico. Sus canciones van cargadas de crítica ligada a la realidad social y a las inquietudes de la juventud. En «El Arenal» cargan con ironía contra los espacios de ocio nocturno donde la entrada y la pertenencia siguen marcadas por códigos implícitos y dinámicas de exclusión.

Tantö – Lycoris Radiata

Tantö es un grupo valenciano formado por Pedro (voz y guitarra), Jesús (bajo) y David (batería). El pasado mes de enero publicaron su primer disco, un EP titulado Claridad que puedes escuchar en su página de Bandcamp. El disco explora la dualidad interna y las contradicciones del ser humano. Como primer sencillo lanzaron «Lycoris Radiata», cuyo vídeo os presentamos hoy en nuestra PlayList Emergente.

Vittara – Tanca el llum i obre la porta

Vittara es un grupo de Barcelona formado por Uri (guitarras y voces), Tuliv (bajo) y Pol (guitarras y teclados). Entre sus influencias musicales se encuentran Radiohead y El Mató a un Policía Motorizado. Se dieron a conocer a principios de 2022 con el EP conjunto dosmilset junto a Julieta. Esta primavera publicarán un segundo disco del que hace unas semanas nos avanzaron la canción Tanca el llum i obre la porta».

Julia Sariego – Los últimos días

Julia Sariego es una cantante y compositora gijonesa con formación en canto clásico. En 2022 publicó su primer álbum, Nadie Nos Acuna. Desde entonces ha lanzado varios sencillos, algunos de los cuales ya han pasado por nuestra PlayList Emergente. Hoy vuelve a la lista con «Los últimos días», una canción que retrata el final silencioso de una relación sobre una producción delicada y emotiva con fuerte presencia del piano.

Sarazz – Bab L’bhair (Puerta del mar)

Sarazz es una artista nacida en Barcelona, criada en Mataró y con raíces marroquíes y andaluzas. Unas raíces que combina en su proyecto musical de pop experimental urbano. Actualmente está trabajando en su primer EP, Dos Sangres, en el que precisamente explora la identidad entre culturas, la inmigración y sus vínculos emocionales. Como avance, hace unos días publicó el sencillo «Bab L’bhair», cuyo título puede traducirse como «Puerta del mar».

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