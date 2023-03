La RADIO MUSICAL tal y como nos gusta en ‘Bienvenido a los 90’

En la emisión de hoy me gustaría hablar de otro programa de radio musical que me ha hecho volver a creer en el formato. El Maquinista de la General, dirigido por Aitor, ha estado durante 200 emisiones ofreciendo calidad e imaginación delante del micro. En sus programas al margen de novedades interesantes podrás encontrar especiales a discos míticos dentro y fuera de los 90.

Suenan:

01. Blackfoot – Train, Train

02. Neil Young – Fuckin’ Up

03. Alice in Chains – Them Bones

04. Screaming Trees – Sworn And Broken

05. Tom Petty – It’s Good To Be King

06. Temple of the Dog – Call Me A Dog

Podría haber sonado:

The Jayhawks – Settled Down Like Rain

Tori Amos – Past the Mission

Steve Earle – The Unrepentant

Lucinda Williams – I Lost It

Monster Magnet – Powertrip

Kyuss – Thumb