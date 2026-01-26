Ladilla Rusa regresan con «TKM CNT XFA»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ladilla Rusa regresan, tras un tiempo de parón, con un nuevo sencillo titulado «TKM CNT XFA» (Te quiero mucho, contesta por favor). Una canción repleta de referencias pop, con mucha ironía, humor y giros de guion. La protagonista es una adolescente que mueve cielo y tierra por llamar la atención del chico del que está enamorada y obsesionada. Una historia de amor que levantará recuerdos entre la generación millennial.

«TKM CNT XFA», editada por El Genio Equivocado, ha sido producida por Marc Soto y Fede Castro (La Dupla) y cuenta con los coros de lujo de Queralt Lahoz. La canción bebe de la música máquina y electrónica de los 2000, pero también de las technorumbas de Tijeritas, una de las inspiraciones insignia de los Ladilla. El videoclip corre a cargo del realizador de cabecera de Ladilla Rusa, Luis Levrato, producido por Good Company junto al estudio creativo HIDE Studio.

Este lanzamiento abre una nueva etapa para Ladilla Rusa. Su regreso trae consigo una nueva gira que se presentará el 21 de marzo en la Sala Salamandra (Let’s Festival, Barcelona) y pasará por festivales como Sonorama, Warm Up y Spring Festival.

(Foto: Luis Levrato)