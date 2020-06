Led Zeppelin comparten ‘Celebration Day’ por tiempo limitado

Led Zeppelin abrieron para sus fans el concierto completo Celebration Day a través de su canal de YouTube.

La banda más grande de la historia del rock and roll, actuaron en 2007 en el O2 Arena para rendir tributo al fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun. La banda de Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones recurrieron en la batería a Jason Bonham, hijo del fallecido John Bonham.

Led Zeppelin se juntaron para interpretar 16 clásicos de psicodelia y riffs graníticos en una demostración de energía rock que duró más de dos horas.

Estos fueron los temas interpretados:

1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody’s Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll