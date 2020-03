Libro: Xavier Valiño – Líneas Paralelas. Las 50 portadas esenciales del rock (Milenio)

Desde la portada de Líneas Paralelas, libro de Xavier Valiño que la Editorial Milenio publica con el subtítulo “50 portadas esenciales del rock“, nos miran con cierto desinterés los componentes del grupo Blondie, con su cantante Debbie Harry a la cabeza. Es una foto que parece extraída de las mismas sesiones de las cuales salió la que ilustra la cubierta de su Parallel Lines, disco de donde el libro de Valiño toma su nombre. Pero es una foto diferente a la de la icónica portada, no sé si inédita pero para mí desconocida hasta ahora. Todo va cuadrando. Es lo mismo de siempre, pero diferente.

Y es que el nombre de Xavier Valiño va asociada en parte a historias sobre portadas de discos desde que se enamoró de la del London Calling de los Clash en su infancia. Hace una década realizó una investigación sobre censura en la música pop que acabó desembocando en una exposición, Vibraciones Prohibidas, y en varias publicaciones, una de ellas el libro Veneno en Dosis Camufladas: La Censura en los Discos de Pop-Rock Durante el Franquismo, también publicado por Milenio. Algo de ese veneno se le debió inocular en la sangre, porque de la censura pasó a estudios más amplios sobre las grandes portadas de discos de la historia de la música popular. Esta segunda fase de su investigación cristalizó en La Cara Oculta de la Luna: Las 50 Portadas Esenciales del Rock, nuevamente editado por Milenio en el año 2016. Un libro fascinante que ilustra perfectamente como, a partir de los 60 y la extensión del formato LP, el diseño de portadas de discos se convirtió en un arte muchas veces a la altura, cuando no superior, al contenido que envolvían. Por supuesto, Valiño no se limitaba a mostrar las portadas, sino que también contaba sus historias, anécdotas, repasa el uso de colores, formas, diseños, así como los nombres de los grandes diseñadores y estudios que crearon algunas de las portadas más reconocidas de la historia del pop rock.

Es por eso que, al llegar a mis manos este nuevo libro de Xavier Valiño, de nuevo hablando de 50 portadas esenciales del rock, me fue inevitable pensar en cómo se podría igualar aquel volumen anterior, qué portadas se podían haber quedado fuera del análisis, qué de nuevo tendría el autor que ofrecer. La nota de prensa, y la contraportada del libro, aclaran la intención: con el objetivo de no recargar en exceso el primer volumen, se limitó a 50 portadas quedando otras tantas en espera de esta segunda parte. Pero en realidad no hace falta aclaración, basta echar un vistazo al interior, hojear un poco sus páginas, para darse cuenta de que no estamos ante un libro “de descartes”, sino que esta segunda parte de las Portadas Esenciales del Rock es tan necesaria y espectacular como la primera.

De nuevo estamos ante un libro al que nos podemos acercar desde dos vertientes. Si solo lo hiciéramos desde la estética, ya valdría la pena. La multitud de ilustraciones que embellecen sus páginas, no solo las portadas comentadas sino también bocetos, alternativas, fotos que las inspiraron, etc., es impresionante por sí misma. Pero es que además Valiño, como ya nos tiene acostumbrados, no se limita a ir pasando fotos para nuestro deleite visual. El análisis que hace de cada portada es casi microscópico: qué, quién, cuándo, cómo, por qué… Con este otro enfoque se disfruta el libro incluso más, puesto que son muchísimos los datos, las relaciones entre el arte de los discos y otras disciplinas, las historias y las anécdotas que acompañan a cada portada comentada. El libro, además, está excelentemente encuadernado, da gusto pasar las páginas, la portada es estupenda y demuestra que todavía queda gente que le da valor a los formatos físicos, sean estos en papel, vinilo, CD o ese casete que, inexplicablemente, parece querer volver a ponerse de moda.

Estaréis pensando…Todo eso está muy bien, pero… ¡Dame nombres! Bueno, los nombres quizás deberían ser lo de menos, puesto que en cualquier portada casi olvidada en el tiempo hay un texto, unas fotos, que son verdaderas joyas del periodismo musical y en general del periodismo de investigación. Pero venga, ahí van unos cuantos: la polémica portada del Yesterday and Today de los Beatles, la conocida del Who Sell Out, la controvertida del Electric Ladyland, la famosa pero en realidad poco escrutada del Exile on Main St de los Stones, Born to Run de Springsteen, la mencionada Parallel Lines de Blondie, el III de Peter Gabriel, el Wish You Were Here y el Atom Heart Mother de Pink Floyd, el Nevermind, el Ok Computer… Portadas que, ahora que caigo, ¿cómo puede ser que no estuvieran en el primer libro? Pues porque allí no cabían todas y ya estaban enormes cubiertas como las de In the Court of the Crimson King, The Dark Side of the Moon, Never Mind the Bollocks, Sticky Fingers, Black Sabbath, Velvet Underground & Nico, Thick as a Brick, The Queen is Dead…

Junto a esos míticos discos hay otros quizás menos trascendentes en lo musical, pero de los que Valiño saca oro rascando en su génesis, en sus influencias, en las portadas sobre las que influyó… Pero no vamos a dar más nombres, os dejamos la opción de que os acerquéis a este nuevo libro de Xavier Valiño sobre las grandes portadas del rock con vuestra capacidad de sorpresa intacta.

El libro puede adquirirse en tiendas físicas y online, así como en la propia web de la Editorial Milenio.