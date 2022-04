Libros del Kultrum publican la madre de todas las playlists

La editorial Libros del Kultrum publica un nuevo libro relacionado con la música, esta vez desde un enfoque original: ¿cuál es la música que famosos y personalidades históricas se hubieran llevado a una isla desierta? Esa es la idea de Están Tocando Nuestra Canción, el nuevo libro de la editorial especializada en libros musicales. El autor es el polifacético Máximo Pradera, periodista, músico, guionista de televisión y radio y recordado presentador de Lo + Plus. Además, por supuesto, ha escrito libros tanto de ficción como de no ficción.

El autor se sirve de esa idea inicial para contar misterios, anécdotas y todo tipo de historias sobre veinticuatro piezas musicales. Entre ellas la inmortal “As time goes by”, “La Marsellesa” o “Like a rolling stone”. Todo ello en un ameno tono divulgativo que no rehúye algún análisis musical. Finalmente, la lista de personajes famosos sirve más bien como excusa para hablar de lo que importa: la música, el valor de las canciones y la conexión emocional que todos, seamos famosos o no, tenemos con algunas de ellas.

El libro incluye códigos QR con enlaces a videoclips y a una lista de reproducción con las canciones mencionadas en el texto.