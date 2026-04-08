la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Ramdel, Ondas que lo Inundan Todo, June Miau, Segona Regional, Inés de Lis, Justdiego y Diana Fugitiva.

Ramdel – Te dejé partir

Ramdel iniciaron su carrera musical hace unos cinco años con una serie de sencillos que ahora revisan en su nuevo disco. Siempre en el Ring es un álbum en el que repasan algunas de aquellas canciones en formato acústico. Como ejemplo, esta «Te dejé partir» que habla de la aceptación de una pérdida, de dejar marchar para poder seguir adelante.

Ondas que lo Inundan Todo – 40

Ondas que lo inundan todo (OQLIT) es un dúo formado en Albacete por Darío Garrido y Bea de la Cruz. Hace poco pasaron por Muzikalia con uno de los sencillos que han publicado en estos últimos meses. Hoy recuperamos para nuestra PlayList Emergente otro de sus últimos lanzamientos, «40». Una canción de electrónica vintage con la que siguen avanzando el que será su primer álbum, Crisis Mundial de los 40.

June Miau y A1 Goldie – Hazme tuya

June Miau es una compositora, intérprete y productora de Pamplona afincada actualmente en Barcelona. Tras darse a conocer en 2024 con el lanzamiento de varios sencillos, en 2025 publicó su primer EP, Angel1111, producido junto a Xenia. Su canción más reciente, en la que colabora con la también pamplonica A1 Goldie, es «Hazme tuya». Un tema de R&B que habla del final de una relación.

Segona Regional – Tornar-ho a intentar?

Segona Regional es el proyecto personal de Pol Guardiola, miembro también de los grupos Vittara y La Personalitat. Con esta aventura en solitario debutó en 2025 con el EP Buscar/Trobar. Hace unas semanas publicó, con el sello Indian Runners, el sencillo «Tornar-ho a intentar?». Una canción melódica y frenética que habla de las engañosas segundas oportunidades que en realidad no lo son.

Inés de Lis – Body & mind

Inés de Lis ha decidido recientemente lanzarse en solitario tras ser la voz principal y compositora del grupo de folk alternativo Faneka. De ella te hablamos a principios de este año en nuestra PlayList Emergente para presentarte uno de sus sencillos. Hoy vuelve a nuestra lista con una nueva canción, «Body & mind», último avance del que será su primer álbum en solitario.

Justdiego – Horizonte de sucesos

JustDiego es un power dúo zaragozano formado por Diego (voz y guitarra) y Luis Felipe (batería) que también pasó por nuestra PlayList Emergente a principios de 2026. Entonces nos presentaron una de las canciones que formarán parte de su próximo álbum, Sutura. Hoy os traemos otra, se titula «Horizonte de sucesos» y habla de profundizar en la tensión emocional y confrontar nuestras propias sombras.

Diana Fugitiva – Gafas rosadas

Diana Fugitiva es un grupo formado en Quito, Ecuador, en 2025. En su música combinan influencias de indie rock, garage y punk. Hasta la fecha han publicado varios sencillos, algunos de los cuales han tenido bastante impacto en redes sociales y plataformas de streaming. Hoy cerramos nuestra PlayList Emergente con una de sus canciones, «Gafas rosadas». Una historia de caos y lugares sin reglas que queda abierta a múltiples interpretaciones.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify