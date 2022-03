Lo nuevo de Sports se titula Get a Good Look

Sports es un dúo estadounidense, concretamente procedente de Oklahoma, formado por Cale Chronister y Christian Theriot. Su debut tuvo lugar en 2015 con un sencillo, “You Are The Right One”, que ya hacía presagiar que en su estilo convivían sin complejos el dream pop, el synth pop y el funk. Muy pronto publicaron su primer álbum debut, Naked All The Time (2015), al que siguieron People Can’t Stop Chillin (2016) y Everyone’s Invited (2018). Desde entonces solo habían lanzado un póker de sencillos entre 2020 y 2021 hasta que llegó su EP Get A Good Look Pt. 1 (2021), que mostró una faceta más innovadora de Sports, navegando entre el synth-pop, el indie-funk y el rock psicodélico.

Ahora, en 2022, Sports publican el álbum completo: Get A Good Look. El título, según Cale Chronister, hace referencia a la necesidad de ofrecer un buen aspecto que a la vez sea una imagen real de uno mismo. El disco recopila las seis canciones ya incluidas en el EP, además de los sencillos “Ordinary man”, “Can’t be what you think” y “Damn I’m tired”, que han ido viendo la luz en estos últimos meses. También se incluyen cuatro temas nuevos: “Intermission” (una breve pieza de menos de un minuto que conecta con la segunda mitad del disco), “Everybody wants to be a frog”, “It gets hard to be alone” y “Get a good look”, la canción que da título al álbum.

Las nuevas canciones se acoplan perfectamente a las ya conocidas, dando como resultado un disco continuista y coherente que, como hemos comentado, muestra una faceta algo más experimental del dúo. No mucho, puesto que siguen ofreciendo su conocida combinación entre una electrónica etérea y unos ritmos funk disimulados, pero algunos de los nuevos temas les acercan más a un pop onírico y psicodélico en el que las texturas y las melodías importan más que los ritmos.

A continuación puedes escuchar completo Get a Good Look, el nuevo disco de Sports.

(la foto de cabecera es obra de Max Alo)