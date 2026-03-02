Los BRIT Awards premian a Olivia Dean, Geese, Wolf Alice, Noel Gallagher y más

Este fin de semana se han celebrado los BRIT Awards 2026 en Manchester, donde Olivia Dean se ha alzado con nada menos que cuatro galardones: Artista del Año, Álbum del Año (por The Art of Loving), Mejor Artista Pop y Canción del Año por ‘Rein Me In’, su versión junto a Sam Fender.

El tema, que ha liderado la lista de singles de UK por segunda semana consecutiva, fue premiado en una categoría votada por el público. Sam Fender también ganó Mejor Artista Alternativo/Rock, mientras que Lola Young obtuvo su primer BRIT como Artista Revelación. Wolf Alice repitieron como Grupo del Año y ofrecieron una ambiciosa puesta en escena, en una ceremonia que abrió Harry Styles con una actuación exclusiva.

Como te hemos contando, Rosalía se alzó con el BRIT award a la mejor artista internacional gracias a LUX, imponiéndose a Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator. Y ofreció una interpretación de «Berghain» junto a Björk. Fue una versión algo diferente, con un final electrónico que nos trasladó a la famosa sala berlinesa de la que toma su nombre.

Mientras que ROSÉ y Bruno Mars ganaron Canción Internacional por «APT.», en el primer BRIT para un artista de K-pop. Mark Ronson recibió el premio a la Contribución Sobresaliente a la Música y encabezó un medley con invitados como Dua Lipa, mientras que Ozzy Osbourne fue distinguido con el galardón a la Trayectoria.

Completaron el palmarés de los BRIT Awards, Geese (Grupo Internacional), Dave (Hip Hop/Grime/Rap), Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax (Dance), SAULT (R&B), Jacob Alon (Critics’ Choice), PinkPantheress (Productora del Año) y Noel Gallagher como Compositor del Año, después de la portentosa y exitosa vuelta de Oasis a los escenarios.

Estos son los ganadores de los BRIT Awards