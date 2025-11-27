Olivia Dean – The Art Of Loving (Universal)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La inglesa Olivia Dean se plantea sin tapujos en su página web – y tirando, por qué no decirlo, de bastante ideología new age – que el amor es algo que se tiene que cultivar día a día; que es como tocar un instrumento y por eso hay que dedicarle tiempo, y más cháchara sentimental.

Es una romántica, eso lo tenemos claro, y su segundo disco The Art Of Loving (Universal, 2025) gravita en torno al tema poniendo el foco en su persona. Dean tiene como una de sus mejores atributos una voz estupenda (entre Amy Winehouse y Adele), y es una de las artistas que, en la actualidad, están más cotizadas en el mercado inglés. Nominada a los Brit británicos, esta mujer revisita el neo-soul con una elegancia supina. Son unas canciones que, si bien no tienen intención de poner patas arriba el mundo de la música, sí que rezuman una hermosa plasticidad, aunque es posible (no cabe desechar esta posibilidad) que al cabo de un tiempo no nos acordemos de ella. La música también es eso, alegrarnos el día a día en un momento determinado, y no siempre hay que exigirle nada más.

El disco arranca con un preludio, “The Art Of Loving” (Intro) de sedosos arreglos de cuerda que da paso a uno de los mejores temas del trabajo, “Nice To Each Other”, una fantástica melodía pop con un puente y estribillo de esos que se enganchan bien en la memoria, y que, curiosamente, es el tema que más desentonaría en el ecosistema estético-musical del conjunto. Prueben a escucharla y esperen a que deje su poso en unos días.

El soul estiloso y frondoso en instrumentación es la tónica, y así suena “Lady Lady” con unas percusiones dignas de Sade, y la mirada retro a lo Stax (por momentos me viene a la cabeza Wendy René) tiene en “So Easy (To Fall In Love) una buena réplica. La sombra de Whitney Houston sobrevuela en “Let Alone The One You Love” que es un baladón de rompe y rasga, un sintetizador pespuntea la gran melodía de “Man I Need”, la balada “Loud” sirve para que Dean luzca en su máximo esplendor su voz sobre los acordes de una guitarra acústica y la majestuosidad orquestal, y “i’ve Seen It” termina este viaje sentimental con arreglos facilones a lo Tom Odell.

Escucha Olivia Dean – The Art Of Loving