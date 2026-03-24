Los Enemigos

Los Enemigos tendrán nuevo disco en octubre, 'Canciones Chulas'

Los Enemigos inician una nueva etapa con Canciones chulas, su próximo disco continuación del notable Bestieza (2020), que se publicará en octubre de 2026 y cuyo primer adelanto, el tema homónimo, verá la luz el 16 de abril.

Este lanzamiento marca además su regreso a un sello discográfico, Mushroom Pillow, tras más de dos décadas de autogestión. Fieles a su identidad, el grupo vuelve a reivindicar su esencia: canciones directas, cargadas de ironía, crudeza y un imaginario muy ligado al Madrid que les vio surgir como banda clave entre el final de la Movida y la eclosión alternativa de los noventa.

Patrimonio nacional y en activo desde 1985, los de Josele Santiago, Fino Oyonarte, Chema “Animal” Pérez y David Krahe, han construido una trayectoria fundamental dentro del rock en español, con discos como La vida mata, La cuenta atrás, Nada o el antes mencionado Bestieza.

Te dejamos con un teaser de lo nuevo de Los Enemigos

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