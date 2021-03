‘Love you til I die’ es el tercer single de lo nuevo de Maika Makovski

Maika Makovski publicará su nuevo disco el próximo 28 de mayo. Un MKMK, grabado entre Arizona y El País Vasco del que ya hemos escuchado dos de sus canciones, “Reaching out to you” y “I Live In A Boat”.

Ahora llega un nuevo adelanto, “Love you til I die”, canción que abrirá el disco y sobre la que cuenta:

“Love you til I die habla de amor incondicional y de amistad radical. Es una canción que no pinta el amor como algo ideal y precioso, si no como una serie de situaciones en las que a veces tienes que luchar y que mantenerte firme, no dejar que la otra persona traspase tus fronteras, ponerte una armadura que no puede ser demasiado gruesa, y ser un poco Juana de Arco.

Por otro lado, la historia de la grabación también tiene su gracia, pues al final acabé utilizando la grabación del iPhone de guitarra y voz del día que la escribí. Cuando llegué a Tucson intenté volver a grabar la canción y la aniquilé, la dejé sin vida. Supe al volver que lo que tenía que hacer era meterme de nuevo en el estudio, me fui a Garate, en el País Vasco, cogí la voz y la guitarra del iPhone y vestí la canción alrededor de esa grabación”.

Escucha “Love you til I die” de Maika Makovski