Low tendrán nuevo disco en septiembre, escucha ‘Days Like These’

Low anuncian nuevo disco para el próximo mes de septiembre. La banda norteamericana regresa tres años después de su genial Double Negative (2018).

El combo de Alan Sparhawk y Mimi Parker, anuncia Hey What, el decimotercer álbum de Low en los últimos 27 años, y su tercero con el productor BJ Burton. En el nuevo álbum, el grupo se centra en su método propio de artesanía, moviéndose con la fe de encontrar nuevas formas de expresar la discordia y el placer que derivan de estar vivos con el propósito de convertir la dualidad de la existencia en himnos que compartir. Estas diez piezas—cada una construida a partir de su propio gancho—están recargadas y potenciadas por las texturas vivas que las rodean.

Las familiares armonías de ambos aparecen como un salvavidas en medio del caos. Capas de sonido distorsionado con cada nuevo verso – que construyen, rompen, hasta ser colosales para después refrenarse, convertirse en una oración solemne, solo susurrada. Ya habrá tiempo para darle significado a la música y el arte de este período, pero el momento creador mira siempre hacia delante, con garra.

Hey What estará disponible en una edición limitada de las conocidas Loser Edition de Sub Pop en clear vinyl (hasta agotar existencias). La portada minimalista de HEY WHAT, que evoca patrones de interferencia, fue diseñada por el artista multidisciplinario de Reino Unido Peter Liversidge.

Estas serán las canciones de Hey What de Low

1. White Horses

2. I Can Wait

3. All Night

4. Disappearing

5. Hey

6. Days Like These

7. There’s a Comma After Still

8. Don’t Walk Away

9. More

10. The Price You Pay (It Must Be Wearing Off)

Escucha ‘Days Like These’ de Low

Foto Low: Nathan Keay