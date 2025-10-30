Mac DeMarco comparte una reciente actuación en ARTE
Mac DeMarco ha regresado a la actualidad este 2025 con su disco Guitar (Mac’s Record Label / Virgin), un disco se respira la «voluntad de crear un ambiente muy orgánico y espartano en medios, pero a la vez redunda en su renovada afición por la guitarra, y es por eso que esta vez no hay cabida para los sonidos sintetizados».
Multiinstrumentista y artista multimedia, Mac DeMarco no solo crea música: construye su propio universo único, una mezcla de videoclips originales, entrevistas inesperadas y actuaciones en directo impresionantes.
El pasado 24 de octubre se presentaba en la Gaitelyrique de París y el canal cultural ARTE estaba allí para recogerlo.
Disfruta del concierto de Mac DeMarco
Estas fueron las canciones interpretadas:
Shining
For the First Time
Sweeter
Phantom
Salad Days
Punishment
Proud True Toyota
I Like Her
Rock & Roll
Still Beating
She’s Really All I Need
Home
Heart To Heart
Knockin
Ode To Viceroy
Little Dogs March
Another One
Rooster
Freaking Out The Neighborhood
Holy
Moonlight On The River
My Kind Of Woman
Had To Fall In Love (Moody Blues)
Chamber Of Reflection