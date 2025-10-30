Mac DeMarco comparte una reciente actuación en ARTE

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Mac DeMarco ha regresado a la actualidad este 2025 con su disco Guitar (Mac’s Record Label / Virgin), un disco se respira la «voluntad de crear un ambiente muy orgánico y espartano en medios, pero a la vez redunda en su renovada afición por la guitarra, y es por eso que esta vez no hay cabida para los sonidos sintetizados».

Multiinstrumentista y artista multimedia, Mac DeMarco no solo crea música: construye su propio universo único, una mezcla de videoclips originales, entrevistas inesperadas y actuaciones en directo impresionantes.

El pasado 24 de octubre se presentaba en la Gaitelyrique de París y el canal cultural ARTE estaba allí para recogerlo.

Disfruta del concierto de Mac DeMarco

Estas fueron las canciones interpretadas:

Shining

For the First Time

Sweeter

Phantom

Salad Days

Punishment

Proud True Toyota

I Like Her

Rock & Roll

Still Beating

She’s Really All I Need

Home

Heart To Heart

Knockin

Ode To Viceroy

Little Dogs March

Another One

Rooster

Freaking Out The Neighborhood

Holy

Moonlight On The River

My Kind Of Woman

Had To Fall In Love (Moody Blues)

Chamber Of Reflection