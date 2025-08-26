Mac DeMarco – Guitar (Mac’s Record Label / Virgin)

En los últimos años han pasado bastantes cosas en la vida del entrañable Mac DeMarco. Hace pocos días en la web Dazed le comentaba al periodista que se siente viejo, y por eso le gusta la tranquilidad que le dan las zonas rurales de su Canadá natal; está harto de Los Ángeles y de la industria musical que lo único que quiere es exprimir al artista. Ahora se refugia en cavar pozos, en aprender las habilidades agrícolas de la comunidad amish, en disfrutar con sus salidas en canoa…Todo esto le permite sentirse alejado de esta sociedad hiperconectada gracias a las redes sociales, sentarse, reflexionar, y escribir canciones sencillas y emotivas como las que componen el repertorio de Guitar (Mac’s Record Label, 2025).

Mac se ha gestionado todo en este álbum: desde los videos, la producción y la instrumentación, así como las mezclas finales. Obviamente todo esto se nota en un sonido que el canadiense ha querido que sonara lo más cercano y artesanal posible con los mínimos elementos: voz, guitarras (acústica y eléctrica) y batería. Y es que para el autor de Salad Days, lo menos siempre es más.

Que el disco se titule Guitar ya es significativo de esa voluntad de crear una ambiente muy orgánico y espartano en medios, pero a la vez redunda en su renovada afición por la guitarra, y es por eso que esta vez no hay cabida para los sonidos sintetizados (incluso la tentación hizo que metiera algunas líneas de sinte para después, en las mezclas finales, dejarlas fuera).

El fan del artista se reencontrará con su versión más íntima, así como la más visceral a nivel lírico. DeMarco tenía historias que contar, y las cuenta sin medias tintas. Abre a lo grande con la estupenda “Shining” en la que corrobora sus vaivenes sentimentales con su mujer (“Don’t cry, what a wonder / Look how far we’ve come / Take your heart, roll it over /Go out, have some fun”). Sinceridad brutal. La misma temática amorosa recorre “Sweeter”, en donde el artista se abre en canal mientras lo narra como si fuera una nana.

Las melodías se mueven perezosas, como a cámara lenta, y Mac Demarco nos habla de adicciones y de lo que sería capaz de hacer por amor en “Phantom”, y en la magistral “Nightmare” se flagela por sus años de adicción a ciertas substancias. El sencillo de adelanto, “Home”, recuerda a las armonías de The Beatles y tiene versos que desarman: “I never called, let our friendship dissolve / Now my welcome’s worn out, and your hate for me’s grown / To the point, when I try to amend all the lies / All those memories return, that I’d sooner let go”. Un cancionero primoroso de un artista que, cuando se deja de experimentos raros, se remanga y hace un pop de muchos quilates.

Escucha Mac DeMarco – Guitar

