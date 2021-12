Era Magazine: Nathalie Paco, fotografías de los 90

Hola, os damos la bienvenida a ERA Magazine, el podcast que presenta grupos femeninos de la música independiente española. Hoy presentamos a Nathalie Paco, una fotógrafa francesa que lleva casi 30 años en España y que durante la década de los noventa fotografió la escena alternativa de nuestro país. Se la podía encontrar en la sala Maravillas de Madrid o en las páginas de míticas revistas como “Spiral”. Ahora, todo ese trabajo en imágenes lo quiere recopilar en un libro, que quiere financiar en una campaña de crowdfunding a través de Verkami: “indieside: la escena musical independiente en España en los 90”. Todavía estás a tiempo de participar en el proyecto en el que podrás encontrar imágenes de Radiohead, The Lemonheads, Rinôçérôse, Echobelly, Heavenly, Revolution 9, Otis Wood, The Posies, Stereolab, The Killjoys, The Pastels, Ray Dickaty y Moonshake, entre multitud de bandas nacionales de aquella época.

Nathalie Paco ha presentado las siguientes canciones:

Le Mans, “Un rayo de sol”.

Nosoträsh, “Voy a ser mamá”.

Venus Plutón, “Song”.

Iluminados, “Poco a poco”.

Y de fondo también hemos escuchado a Onion (“Sick Of You”), USURA (“Maze”), Alias Galor (“Seven Seas”) y Spring (“Be My Star”).

