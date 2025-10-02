Melody’s Echo Chamber tendrá nuevo disco en diciembre

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Melody’s Echo Chamber ha anunciado un nuevo álbum, Unclouded, que se lanzará el próximo 5 de diciembre a través de Domino / Music As Usual.

El título de Unclouded está inspirado en una cita del animador japonés Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli y guionista/director de clásicos como Mi vecino Totoro. Miyazaki hablaba de alcanzar el equilibrio cuando dijo: «Debes ver con ojos que no estén nublados por el odio. Ver el bien en el mal y el mal en el bien. No te comprometas con ninguno de los dos bandos».

“Solía ??sentir nostalgia al llegar a la edad adulta”, dice la artista en un comunicado de prensa, “pero ahora que entiendo ese concepto de impermanencia, ya no lo tomo tan personalmente”.

Añade: «La música que creo se sitúa, de forma inusual, en la zona liminal entre el realismo y las fábulas. Pero cuanta más experiencia tengo, más amo la vida y menos necesito escapar. Si mi corazón aún pertenece a la hora azul, también siento como si hubiera reunido todos los pedazos de mí que estaban dispersos por todas partes y los hubiera pegado con oro, como el kintsugi japonés».

El sueco Sven Wunder coprodujo Unclouded y colaboró ??en la composición. El álbum también cuenta con la participación de Josefin Runsteen a las cuerdas, Daniel Ögen (de Dina Ögon) a la guitarra, Love Örsan al bajo, el baterista británico Malcolm Catto (de The Heliocentrics), Reine Fiske (de Dungen) a la guitarra y Leon Michels (de El Michels Affair).

Escucha ‘In The Stars’ de Melody’s Echo Chamber