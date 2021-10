Michael Kiwanuka comparte nueva canción, ‘Beautiful Life’

Michael Kiwanuka estrena su primera canción desde la edición del estupendo Kiwanuka (2019), el disco ganador de la última edición de los Mercury Prize de 2020.

“Beautiful Life”, canción que aparece en el documental Convergence: Courage In A Crisis. Grabada en Londres junto a los productores St. Francis Hotel. Es todo un clásico de Michael Kiwanuka; sonidos de otro mundo, tonos sicodélicos y su rica y melosa voz. Es el esperado regreso de uno de los artistas más visionarios de su generación.

Según comenta: “En esta canción he querido centrarme en el sentimiento de la verdadera fuerza del ser humano cuando busca la belleza, incluso en situaciones de dificultad. Por supuesto en algunas ocasiones se hace mucho más complicado. Pero he querido reflexionar sobre eso y cuestionarme cómo sería la vida si así fuera. Al fin de cuentas, sea cual sea el sentimiento que produzca la canción en la gente, me parecerá bien. Lo que he intentado transmitir con la música es una sensación de desafío. La fuerza a través de la adversidad.”

Mientras continúa trabajando en su nuevo álbum anuncia nueva gira por Gran Bretaña para primavera de 2022.

Escucha ‘Beautiful Life’ de Michael Kiwanuka