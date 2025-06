Morrissey cancela su actuación en Noches del Botánico

Jarro de agua fría para los fans de Morrissey. El cantante cancela su actuación en Noches del Botánico, debido a la sinusitis que le obligó a cancelar parte de su gira norteamericana.

Después de dejar atrás sus problemas de salud que le obligaron a reprogramar parte de sus recientes conciertos por EEUU, Morrissey calienta motores para su gira europea, que arranca este sábado 31 de mayo en Dublín y que había pasado igualmente por Glasgow y Manchester.

Habían pasado 10 años desde su última actuación en España, cuando vino a presentar su disco World Peace is None of Your Business (2014) que él mismo definió en su día como el mejor de su carrera y que tres semanas después de su lanzamiento fue retirado de las tiendas y de los servicios de streaming por indicaciones del jefe del sello Harvest, Steve Barnett. En 2014 lo presentó en Madrid y en 2015 en el SOS 4.8 de Murcia y en Barcelona.

Te dejamos con el comunicado sobre la cancelación de Morrissey

La actuación de Morrissey, prevista para el 12 de junio en Noches del Botánico, queda cancelada por prescripción médica.

Lamentamos comunicar que la actuación de Morrissey, programada para el 12 de junio en Noches del Botánico, queda cancelada debido a problemas médicos del artista. Compartimos el comunicado oficial de su oficina:

«Morrissey está recibiendo tratamiento médico por un caso de sinusitis aguda.

Como resultado, y con gran pesar, la actuación prevista mañana en Madrid queda cancelada».

Dado que no ha sido posible reprogramar el concierto dentro del calendario del ciclo, la actuación queda cancelada definitivamente.

Si adquiriste tus entradas en la web de Noches del Botánico o en la plataforma digital de El Corte Inglés, recibirás el reembolso completo de forma automática en los próximos días. No será necesario realizar ninguna gestión adicional.

En caso de haber comprado tus entradas físicamente en centros comerciales o agencias de viajes de El Corte Inglés, deberás acudir al mismo punto de venta para solicitar el reintegro.

Recordamos que este concierto ya no está disponible en ninguna plataforma oficial. Si ves entradas aún anunciadas, te rogamos no comprarlas, ya que podrían proceder de webs fraudulentas o canales de reventa no autorizados.

Para cualquier duda, puedes consultar nuestro centro de ayuda (enlace en la bio).

Sentimos los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar.