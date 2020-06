Mucho nos regala nueva canción, ‘La gran pausa’

Mucho están de vuelta con un nuevo tema. El proyecto de Martí Perarnau IV publicaba el pasado año ¿Hay alguien en casa? Un inspirado álbum que llevaba a la banda al terreno de la electrónica.

Durante el confinamiento Martí ha tenido tiempo para grabar nueva música, que hace pocas horas presentaba:

Como explica en sus redes: “”La gran pausa” esta? construida i?ntegramente con samples y producida en su totalidad en mi casa. Es una cancio?n que surge del hasti?o provocado por ver a los artistas de mi generacio?n mostrar toda su intimidad en las redes sociales a cambio de su dosis de atencio?n. La pandemia nos privo? de los aplausos del pu?blico que tanto necesitamos y desde el sofa? de mi casa vi co?mo todos acudieron a Instagram a mendigar esos aplausos que tanto ansi?an. Senti? un rechazo instanta?neo y me di cuenta de que en realidad era porque yo tambie?n estaba muy necesitado de ese aplauso que ya no recibi?a cada fin de semana sobre el escenario. Al estar encerrado descubri? que el verdadero valor para mi? de hacer mu?sica esta? en el mero hecho de hacerlo, en el descubrimiento personal que eso conlleva y en sentir el riesgo en lo ma?s profundo de mi? mismo. Estos tiempos nos han convertido en mendigos de “likes” y parece que el feedback que recibimos del pu?blico es el verdadero motor de nuestro arte. Ante ese panorama tan desolador nace esta cancio?n, como una manera de pelear contra lo que no me gusta del sistema y como un salvoconducto para ser ma?s libre en mi mu?sica. Yo tambie?n necesito tu aplauso”.

Así suena lo nuevo de Mucho, “La gran pausa”, que llega acompañada de un vídeo realizado por Guillermo Guerrero.