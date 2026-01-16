Muere Kenny Morris batería de Siouxsie & The Banshees

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kenny Morris, miembro fundador y primer batería de Siouxsie & The Banshees, ha fallecido a los 68 años según han confirmado diversas fuentes, entre ellas el periodista John Robb.

Morris trabajó en los dos primeros discos de los The Banshees, The Scream (1978) y Join Hands (1979), trabajos que le valieron para ser considerado como uno de los baterías más revolucionarios del siglo pasado, donde incluso su sonido es considerado como precursor en el post-punk.

Nacido en 1957, fue un músico autodidacta que se unió a la banda a inicios del año 1977 después de haberlos visto en su primer concierto en directo en el 100 Club, cuando un jovencísimo Sid Vicious se encargaba de las baquetas. Su salida de la banda fue de lo más peculiar. El grupo se presentaba en Aberdeen, día en el que Join Hands salía a la venta. Esa mañana Siouxsie y su banda tenía una firma de discos en una tienda de ciudad escocesa que terminó mal. Ese mismo día el guitarrista John McKay y Kenny Morris, quienes llevaban meses teniendo diversas tensiones con la cantante y con Steven Severin decidieron salir de la banda. El tour continuó con el fichaje de Budgie y con Robert Smith a la guitarra.

Tras abandonar la banda, Morris desarrolló una trayectoriaque abarcó la producción, el cine y las artes visuales, con exposiciones recientes en Irlanda, sin dejar nunca del todo la música. En los últimos años había retomado la batería con Shrine Of The Vampyre y había concluido sus memorias, cuya publicación estaba prevista para este mismo año.

Descanse en paz.