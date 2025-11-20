My Bloody Valentine volvieron a los escenarios por sorpresa
Este 2025 vendrá marcado, entre otras cosas, por la esperada vuelta de los históricos My Bloody Valentine. La formación lleva siete años alejados de los escenarios y cada cierto tiempo su líder Kevin Shields nos habla de un disco que está a punto de salir, pero nada nuevo en el horizonte desde que lanzaran m v b en 2013, su última entrega.
Una carrera sin prisas
Y es que Kevin Shields siempre ha jugado al despiste. En 2014 el mago del shoegaze contaba en Pitchfork que en los meses de octubre o noviembre se reuniría con sus compañeros para preparar nuevas canciones que formarían parte de un nuevo EP. Cuatro años más tarde en una entrevista con npr, comentaba de que empezaron a grabar en analógico el pasado verano, manifestando que presentarían nuevos temas en sus actuaciones de los próximos meses, antes de las cuales les gustaría lanzar un EP. Que por su parte, quería cambiar su habitual proceso creativo “Quiero cambiarlo un poco y salirme de mi proceso de… cada 22 años hago un disco, salgo de gira y desaparezco por 5 años”.
Ha pasado un año desde que te confirmamos su primer concierto para el presente 2025, este sábado 22 de noviembre actuarán en el 3Arena de Dublín. Una gira que ha ido sumando fechas en Gran Bretaña, en Japón o en la próxima edición del Primavera Sound.
Estos días la promotora de conciertos dublinesa Foggy Notions envió un correo electrónico anunciando un evento especial en vivo de My Bloody Valentine que tendría lugar esa noche en un sitio por determinar. El anuncio presentaba el mismo formato de diseño que las promociones del gran concierto del sábado en el estadio y mostraba prominentemente el logotipo de Isn’t Anything, su álbum debut.
Finalmente Kevin Shields, Colm O´Ciosoig, Debbie Googe y Bilinda Butcher actuaron ayer por sorpresa en el National Stadium, un recinto de boxeo/lucha libre que también funciona como sala de conciertos con un aforo de 2.000 personas. La banda tocó temas de toda su discografía, incluyendo «Off Your Face» por primera vez.
Estas fueron las canciones interpretadas por My Bloody Valentine
I Only Said
When You Sleep
New You
You Never Should
Honey Power
Cigarette in Your Bed
Only Tomorrow
Come in Alone
Only Shallow
Off Your Face
Thorn
Nothing Much to Lose
Slow
Soon
Feed Me With Your Kiss
You Made Me Realise