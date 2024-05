Nada Surf anuncian disco y fechas en España

Nada Surf ya tienen lista la continuación del que fue su último disco de estudio, el brillante Never Not Together (BMI, Ernie Recors, 20), el próximo septiembre regresarán con Moon Mirror.

La banda norteamericana formada por Matthew Caws, Ira Elliot, Doug Gillard y Daniel Lorca que debutó a mediados de los noventa con High/Low (Elektra, 96) capando las radios indies con su single “Popular”, anuncia además varias fechas para su presentación, aparte de su participación en agosto en Contempopranea.

Junto al anuncio del disco llega su primer sencillo, «In Front Of Me Now» en el que hacen gala de su perfecto powerpop. Junto al tema llega un vídeo dirigido por Neilson Hubbard y Joshua Britt con un tono muy de pandemia. Según cuenta Matthew Caws: «Sabemos que la pandemia ha terminado, pero hicimos un vídeo de la era Covid para ahorrar gasolina. Realizado en exteriores (es decir, donde vivimos) en Cambridge (Inglaterra), Sarasota (Florida), Ibiza (España) y Austin (Texas), os traemos “In Front of Me Now”, que es mi diario sobre cómo no ser una persona multitarea y, si es posible, querer estar presente para todo de ahora en adelante».

Escucha ‘In Front Of Me Now’ de Nada Surf

Próximos conciertos de Nada Surf

Jueves 14 de noviembre, Madrid, La Riviera

Viernes 15 de noviembre, Bilbao, Kafe Antzokia

Sábado 16 de noviembre, Zaragoza, Las Armas (SON Estrella Galicia)

Estas serán las canciones de ‘Moon Mirror’ de Nada Surf

01 “Second Skin”

02 “In Front Of Me Now”

03 “Moon Mirror”

04 “Losing”

05 “Intel And Dreams”

06 “The One You Want”

07 “New Propeller”

08 “Open Seas”

09 “X Is You”

10 “Give Me The Sun”

11 “Floater”